Силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами и Азовским морем
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В небе над Брянской и Ростовской областями было ликвидировано по 12 беспилотников. Еще два БПЛА сбили над Крымом и по одному – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
С 22:20 до 23:10 мск 23 марта силы ПВО также сбили 28 украинских беспилотников, 17 из которых пришлись на Ростовскую область, шесть – на Воронежскую, четыре – на Белгородскую и один – на Брянскую.
23 марта временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах. 22 марта режим ЧС был введен в Ростове.
Утром 24 марта МЧС России сообщило о возгорании в торговом центре в Ростове-на-Дону, открытое горение на кровле уже ликвидировано.