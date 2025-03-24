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Силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами и Азовским морем

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В небе над Брянской и Ростовской областями было ликвидировано по 12 беспилотников. Еще два БПЛА сбили над Крымом и по одному – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

С 22:20 до 23:10 мск 23 марта силы ПВО также сбили 28 украинских беспилотников, 17 из которых пришлись на Ростовскую область, шесть – на Воронежскую, четыре – на Белгородскую и один – на Брянскую.

23 марта временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории падения беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах. 22 марта режим ЧС был введен в Ростове.

Утром 24 марта МЧС России сообщило о возгорании в торговом центре в Ростове-на-Дону, открытое горение на кровле уже ликвидировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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