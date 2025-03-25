Песков: появление Зеленского на фоне «горящего Кремля» его не красит

Интервью Зеленского, проиллюстрированное его фотографией на фоне картины с горящим Кремлем, было опубликовано в Time 24 марта. В материале указано, что несколько картин, включая эту, были выбраны президентом и находятся «в задней части его кабинета». Отмечается, что речь о небольшой комнате с односпальной кроватью – это место Зеленский «считает своим домом». Над его спальным местом расположена картина, на которой изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. Еще на одном полотне – украинские войска. Time отмечает, что эти полотна – не музейные экспонаты, и «на местном базаре за такие можно было бы выручить максимум несколько сотен долларов».