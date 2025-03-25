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Песков: появление Зеленского на фоне «горящего Кремля» его не красит

Ведомости

Фотография президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем, опубликованная в журнале Time, иллюстрирует уровень его духовного развития, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Знаете, я бы это никак не комментировал. Это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это в любом случае «не красит тех, и кто это снимает, и кто это публикует, и кто позирует на таких фотографиях».

Интервью Зеленского, проиллюстрированное его фотографией на фоне картины с горящим Кремлем, было опубликовано в Time 24 марта. В материале указано, что несколько картин, включая эту, были выбраны президентом и находятся «в задней части его кабинета». Отмечается, что речь о небольшой комнате с односпальной кроватью – это место Зеленский «считает своим домом». Над его спальным местом расположена картина, на которой изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. Еще на одном полотне – украинские войска. Time отмечает, что эти полотна – не музейные экспонаты, и «на местном базаре за такие можно было бы выручить максимум несколько сотен долларов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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