Песков: появление Зеленского на фоне «горящего Кремля» его не красит
Фотография президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем, опубликованная в журнале Time, иллюстрирует уровень его духовного развития, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Знаете, я бы это никак не комментировал. Это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, это в любом случае «не красит тех, и кто это снимает, и кто это публикует, и кто позирует на таких фотографиях».
Интервью Зеленского, проиллюстрированное его фотографией на фоне картины с горящим Кремлем, было опубликовано в Time 24 марта. В материале указано, что несколько картин, включая эту, были выбраны президентом и находятся «в задней части его кабинета». Отмечается, что речь о небольшой комнате с односпальной кроватью – это место Зеленский «считает своим домом». Над его спальным местом расположена картина, на которой изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. Еще на одном полотне – украинские войска. Time отмечает, что эти полотна – не музейные экспонаты, и «на местном базаре за такие можно было бы выручить максимум несколько сотен долларов».