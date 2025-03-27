Совет Федерации одобрил поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Кроме того, школьники в этих регионах для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы, которые установят местные власти. Те, кто не сдадут экзамены на нужный уровень, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджетные места в этих регионах. Также органы власти смогут устанавливать перечень профессий, для которых можно поступить в колледж без учета результатов ГИА-9 при наличии аттестата. Эксперимент продлится до конца 2025 г.