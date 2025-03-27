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Совет Федерации одобрил поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

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Совет Федерации одобрил поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах. Он вводит экспериментальный порядок проведения ГИА-9 в 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на ход голосования на заседании.

Согласно нововведению, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области для получения аттестата выпускникам 9-х классов, включая тех, кто поступает в колледжи, достаточно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это принято сейчас.

Кроме того, школьники в этих регионах для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы, которые установят местные власти. Те, кто не сдадут экзамены на нужный уровень, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджетные места в этих регионах. Также органы власти смогут устанавливать перечень профессий, для которых можно поступить в колледж без учета результатов ГИА-9 при наличии аттестата. Эксперимент продлится до конца 2025 г.

18 марта Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах. 17 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что ГД скорректирует список регионов, которые примут участие в эксперименте с учетом их готовности. Изначально планировалось, что в эксперименте примут участие пять регионов РФ. Но ко второму чтению законопроекта этот список был расширен до 12 регионов. В итоге же их количество сократилось до трех.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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