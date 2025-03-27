Совет Федерации одобрил поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
Совет Федерации одобрил поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах. Он вводит экспериментальный порядок проведения ГИА-9 в 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на ход голосования на заседании.
Согласно нововведению, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области для получения аттестата выпускникам 9-х классов, включая тех, кто поступает в колледжи, достаточно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это принято сейчас.
Кроме того, школьники в этих регионах для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы, которые установят местные власти. Те, кто не сдадут экзамены на нужный уровень, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджетные места в этих регионах. Также органы власти смогут устанавливать перечень профессий, для которых можно поступить в колледж без учета результатов ГИА-9 при наличии аттестата. Эксперимент продлится до конца 2025 г.
18 марта Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах. 17 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что ГД скорректирует список регионов, которые примут участие в эксперименте с учетом их готовности. Изначально планировалось, что в эксперименте примут участие пять регионов РФ. Но ко второму чтению законопроекта этот список был расширен до 12 регионов. В итоге же их количество сократилось до трех.