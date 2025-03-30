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В МИДе разъяснили предложение Путина о временном управлении на Украине

Ведомости

Передача полномочий по управлению территориями, охваченными боевыми действиями, возможна только при согласии сторон конфликта и одобрении ООН, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логинов ТАСС.

МИД России разъяснил механизм создания временных международных администраций в рамках ООН, который ранее упомянул президент Владимир Путин. Он предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине.

Как сообщил Логвинов, такие прецеденты в истории были, в том числе в Камбодже, Восточном Тиморе и регионах бывшей Югославии. Но в ООН нет четко закрепленного механизма их создания, поэтому процесс требует отдельных договоренностей между сторонами конфликта.

По словам дипломата, первым шагом в таких случаях становится достижение договоренности между конфликтующими сторонами или их посредниками о передаче полномочий ООН. После этого следует официальное обращение в Совет Безопасности ООН от одной из сторон или посредников. Далее Совбез поручает генеральному секретарю организации разработать параметры временной администрации, включая штатное расписание и бюджет. Затем генсек ООН готовит доклад с предложениями, а окончательное решение принимает Совет Безопасности, что требует согласия всех его постоянных членов.

27 марта в ходе поездки в Мурманск Путин заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что могло бы открыть путь к легитимным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он также отметил, что обсуждение такого варианта возможно с США, европейскими странами, а также партнерами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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