В МИДе разъяснили предложение Путина о временном управлении на Украине
Передача полномочий по управлению территориями, охваченными боевыми действиями, возможна только при согласии сторон конфликта и одобрении ООН, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логинов ТАСС.
МИД России разъяснил механизм создания временных международных администраций в рамках ООН, который ранее упомянул президент Владимир Путин. Он предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине.
Как сообщил Логвинов, такие прецеденты в истории были, в том числе в Камбодже, Восточном Тиморе и регионах бывшей Югославии. Но в ООН нет четко закрепленного механизма их создания, поэтому процесс требует отдельных договоренностей между сторонами конфликта.
По словам дипломата, первым шагом в таких случаях становится достижение договоренности между конфликтующими сторонами или их посредниками о передаче полномочий ООН. После этого следует официальное обращение в Совет Безопасности ООН от одной из сторон или посредников. Далее Совбез поручает генеральному секретарю организации разработать параметры временной администрации, включая штатное расписание и бюджет. Затем генсек ООН готовит доклад с предложениями, а окончательное решение принимает Совет Безопасности, что требует согласия всех его постоянных членов.
27 марта в ходе поездки в Мурманск Путин заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что могло бы открыть путь к легитимным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он также отметил, что обсуждение такого варианта возможно с США, европейскими странами, а также партнерами России.