В МИДе разъяснили предложение Путина о временном управлении на Украине

По словам дипломата, первым шагом в таких случаях становится достижение договоренности между конфликтующими сторонами или их посредниками о передаче полномочий ООН. После этого следует официальное обращение в Совет Безопасности ООН от одной из сторон или посредников. Далее Совбез поручает генеральному секретарю организации разработать параметры временной администрации, включая штатное расписание и бюджет. Затем генсек ООН готовит доклад с предложениями, а окончательное решение принимает Совет Безопасности, что требует согласия всех его постоянных членов.