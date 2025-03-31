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Spectator назвал опасно контрпродуктивным игнорирование предупреждений Путина

Ведомости

Многолетнее игнорирование предупреждений президента России Владимира Путина оказалось опасно контрпродуктивным. Такое мнение выразил экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке, бывший офицер британской армии Мэт Уотли, пишет Spectator.

По его словам, российский лидер ясно дал понять, что расширение НАТО на восток расценивается как экзистенциальная угроза для Москвы. Но, невзирая на это, премьер-министр Британии Кир Стармер продолжает выступать за размещение натовских миротворцев на Украине. Уотли считает эту инициативу «обреченной на провал и рискующей растратить драгоценное время, которого у Украины нет».

«Когда министр иностранных дел [Великобритании] Дэвид Лэмми заявляет, что у Путина не должно быть права вето на договоренности по безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров. Конечно, у Путина есть эффективное право вето: без согласия России не может быть достигнуто перемирие, как и без согласия Украины», – говорится в материале.

По мнению Уотли, для эффективных переговоров необходимо прислушиваться к опасениям оппонентов, а «не отмахиваться от них», проложить путь к долгосрочному миру можно исключительно благодаря реализму.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что миротворцы, которых европейцы хотят разместить на Украине, смогут дать «военный ответ» при нападении. При этом французский президент отметил, что миротворческие силы не будут размещаться на линии фронта и их цель не будет заключаться в конфликте с Вооруженными силами (ВС) РФ.

28 марта Зеленский анонсировал проведение срочной встречи в узком кругу с представителями стран, «которые 100% будут готовы к контингенту» в республике. По его словам, на переговорах «точно будут» Франция, Британия и Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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