Spectator назвал опасно контрпродуктивным игнорирование предупреждений Путина

«Когда министр иностранных дел [Великобритании] Дэвид Лэмми заявляет, что у Путина не должно быть права вето на договоренности по безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров. Конечно, у Путина есть эффективное право вето: без согласия России не может быть достигнуто перемирие, как и без согласия Украины», – говорится в материале.