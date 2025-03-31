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Кремль: в материале NYT подтверждается милитаризация Украины с 2014 года

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал The New York Times (NYT) о роли поддержки Великобритании и США в первые дни начала конфликта на Украине подтверждает слова президента Владимира Путина о милитаризации страны с 2014 г.

«Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 г., о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает», – сообщил представитель Кремля на брифинге.

В своем расследовании NYT рассказывает о первых днях начала спецоперации с 24 февраля 2022 г. Как утверждает газета, США предоставляли консультацию по разведданным, а также приборы ночного видения (ПНВ) и одеяла. В материале указывается, что в самом начале конфликта украинские генералы встречались с американскими коллегами. В частности, в Германии. Как подчеркивает NYT, первые встречи проводились в условиях повышенной секретности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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