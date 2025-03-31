Кремль: в материале NYT подтверждается милитаризация Украины с 2014 года

В своем расследовании NYT рассказывает о первых днях начала спецоперации с 24 февраля 2022 г. Как утверждает газета, США предоставляли консультацию по разведданным, а также приборы ночного видения (ПНВ) и одеяла. В материале указывается, что в самом начале конфликта украинские генералы встречались с американскими коллегами. В частности, в Германии. Как подчеркивает NYT, первые встречи проводились в условиях повышенной секретности.