Кремль: в материале NYT подтверждается милитаризация Украины с 2014 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материал The New York Times (NYT) о роли поддержки Великобритании и США в первые дни начала конфликта на Украине подтверждает слова президента Владимира Путина о милитаризации страны с 2014 г.
«Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 г., о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает», – сообщил представитель Кремля на брифинге.
В своем расследовании NYT рассказывает о первых днях начала спецоперации с 24 февраля 2022 г. Как утверждает газета, США предоставляли консультацию по разведданным, а также приборы ночного видения (ПНВ) и одеяла. В материале указывается, что в самом начале конфликта украинские генералы встречались с американскими коллегами. В частности, в Германии. Как подчеркивает NYT, первые встречи проводились в условиях повышенной секретности.