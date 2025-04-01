Путин назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС России

Бутко родился в 1978 г. в городе Тапа Раквереского района Эстонской ССР. В 2000 г. окончил Военно-технический университет Федеральной службы специального строительства при Правительстве Российской Федерации, а в 2010 г. Академию гражданской защиты МЧС России. В 2000 и 2001 гг. он выполнял служебно-боевые задачи в составе оперативной группы МЧС РФ на территории Северо-Кавказского региона. С 2000 г. по 2009 г. проходил службу в 179 Спасательном центре МЧС России. До 2015 г. – в Главном управлении МЧС России по Московской области. В 2015 г. также был назначен заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области (по Государственной противопожарной службе). С 2016 г. по 2018 г. занимал пост начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области. С 2018 г. по 2020 г. – по Ростовской области. Бутко с 2020 г. является начальником Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ.