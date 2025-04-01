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Путин назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС России

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Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы и начальника Академии Государственной противопожарной службы МЧС Вячеслава Бутко на пост замглавы МЧС России, следует из соответствующего указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в документе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в новой должности Бутко будет курировать политическую и воспитательную работу. В его ведение перейдет недавно созданное в структуре центрального аппарата МЧС управление политической и воспитательной работы.

Бутко родился в 1978 г. в городе Тапа Раквереского района Эстонской ССР. В 2000 г. окончил Военно-технический университет Федеральной службы специального строительства при Правительстве Российской Федерации, а в 2010 г. Академию гражданской защиты МЧС России. В 2000 и 2001 гг. он выполнял служебно-боевые задачи в составе оперативной группы МЧС РФ на территории Северо-Кавказского региона. С 2000 г. по 2009 г. проходил службу в 179 Спасательном центре МЧС России. До 2015 г. – в Главном управлении МЧС России по Московской области. В 2015 г. также был назначен заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области (по Государственной противопожарной службе). С 2016 г. по 2018 г. занимал пост начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области. С 2018 г. по 2020 г. – по Ростовской области. Бутко с 2020 г. является начальником Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

В МЧС пояснили, что Бутко стал восьмым заместителем главы ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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