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Суд отклонил ходатайство об аресте главы Гагаузии по второму уголовному делу

Ведомости

Районный суд Кишинева отклонил ходатайство гособвинителей об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 30 суток, передает ТАСС. Речь идет о втором уголовном деле, которое касается управления избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 г.

Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Она планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать. 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.

Как сообщила ТАСС знакомая с судебным процессом лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, апелляционная палата Кишинева рассмотрит 2 апреля жалобу на арест Гуцул.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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