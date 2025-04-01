Суд отклонил ходатайство об аресте главы Гагаузии по второму уголовному делу
Районный суд Кишинева отклонил ходатайство гособвинителей об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 30 суток, передает ТАСС. Речь идет о втором уголовном деле, которое касается управления избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 г.
Гуцул была задержана на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Она планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе. Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов на выборах, подделке документов и деклараций, связанных с выборами 2023 г. Прокуратура Молдавии потребовала ее арестовать. 28 марта Гуцул взяли под стражу на 20 суток.
Как сообщила ТАСС знакомая с судебным процессом лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, апелляционная палата Кишинева рассмотрит 2 апреля жалобу на арест Гуцул.