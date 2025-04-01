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Канада готова ввести ответные пошлины на американские товары

Ведомости

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна введет ответные пошлины, если США 2 апреля примут новые ограничительные меры в отношении канадской продукции.

«Мы ответим на дополнительные меры. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры», – подчеркнул Карни на пресс-конференции, транслировавшейся ведущими канадскими телеканалами.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25%-ных «зеркальных» пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, «годами наживались на США». Новые тарифы распространяются и на продукцию из Канады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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