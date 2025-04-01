Канада готова ввести ответные пошлины на американские товары

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля 25%-ных «зеркальных» пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран, которые, по его словам, «годами наживались на США». Новые тарифы распространяются и на продукцию из Канады.