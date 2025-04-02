Песков: рост зарплат губернаторов связан с их статусом
Указ президента РФ о приравнивании зарплат губернаторов к зарплатам вице-премьеров федерального правительства связан со статусом высшего должностного лица в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, связано ли решение президента Владимира Путина о зарплатах губернаторам с повышением эффективности их работы или возросшей нагрузкой.
«Губернатор – это высшее должностное лицо в регионе, которое назначает президент. Ну, вот с этим связано», – сказал Песков.
Указ о зарплатах главам регионов Путин подписал 1 апреля «в целях упорядочения оплаты труда лиц, замещающих государственную должность РФ высшего должностного лица субъекта РФ». Документ вступит в силу 1 января 2026 г.