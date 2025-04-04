Трамп назвал судебное преследование Ле Пен «охотой на ведьм»
Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку лидера крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, осужденной на четыре года и лишенной права баллотироваться в президенты. Он поделился мнением в соцсети Truth Social.
По его словам, «охота на ведьм против Марин Ле Пен» стала очередным примером использования законности «европейскими левыми», чтобы «заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента». На этот раз они зашли так далеко, что посадили этого оппонента в тюрьму, подчеркнул Трамп. По его словам, такой же план был использован против него «группой безумцев и неудачников».
Американский лидер также отметил, что не знает Ле Пен, но ценит ее усердную многолетнюю работу. Президент США выразил мнение, что ее привлекли «к незначительному обвинению, о котором она, вероятно, ничего не знала», перед тем, что должно было стать «большой победой».
«Все это так плохо для Франции и великого французского народа, независимо от того, на чьей они стороне. Свободу Марин Ле Пен!» – написал лидер США.
31 марта Ле Пен была признана виновной в нецелевом расходовании средств Европарламента. Ее лишили права избираться в органы власти в течение пяти лет и приговорили к четырем годам лишения свободы. Первые два года глава RN будет обязана носить электронный браслет, а оставшийся срок проведет под условным заключением. Ле Пен также обязали заплатить 100 000 евро штрафа.
После вынесения Ле Пен обвинительного приговора пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Официальный МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что приговор, вынесенный Ле Пен, показывает «агонию либеральной демократии». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял о политической подоплеке решения суда. По его мнению, оно направлено на устранение сильного конкурента накануне президентских выборов 2027 г. во Франции.