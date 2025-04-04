Трамп назвал судебное преследование Ле Пен «охотой на ведьм»

По его словам, «охота на ведьм против Марин Ле Пен» стала очередным примером использования законности «европейскими левыми», чтобы «заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента». На этот раз они зашли так далеко, что посадили этого оппонента в тюрьму, подчеркнул Трамп. По его словам, такой же план был использован против него «группой безумцев и неудачников».