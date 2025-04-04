Путин встретится с министром культуры РФ

26 марта Путин по видеосвязи провел заседание Совета по культуре и искусству. Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, – обустройство школ кинотеатрами, отток циркачей из России, поддержка отечественной анимации, а также уничтожение объектов культурного наследия в приграничной Курской области вооруженными силами Украины.