РФ и США не обсуждают запрос гиперзвуковых ракет Европой

О том, что Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, 3 апреля заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В этот же день Financial Times писала, что страны Евросоюза рассматривают возможность применения структур НАТО для расположения сил на Украине. Со ссылкой на источники издание уточняло, что в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО.