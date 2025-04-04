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РФ и США не обсуждают запрос гиперзвуковых ракет Европой

Ведомости

Россия и США не обсуждает вопрос запроса Европой гиперзвуковых ракет у американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, эти вопросы пока не обсуждаются. В целом, хотя тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков напомнил, что все контакты по этой темы были прерваны во время работы предыдущей администрации США. По его словам, сейчас делаются первые осторожные шаги по созданию благоприятной атмосферы в целом – это позволит выйти на обсуждение «таких сложных субстанций».

О том, что Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, 3 апреля заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В этот же день Financial Times писала, что страны Евросоюза рассматривают возможность применения структур НАТО для расположения сил на Украине. Со ссылкой на источники издание уточняло, что в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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