РФ и США не обсуждают запрос гиперзвуковых ракет Европой
Россия и США не обсуждает вопрос запроса Европой гиперзвуковых ракет у американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, эти вопросы пока не обсуждаются. В целом, хотя тема стратстабильности, контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Песков напомнил, что все контакты по этой темы были прерваны во время работы предыдущей администрации США. По его словам, сейчас делаются первые осторожные шаги по созданию благоприятной атмосферы в целом – это позволит выйти на обсуждение «таких сложных субстанций».
О том, что Европа запросила размещение на ее территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия, 3 апреля заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В этот же день Financial Times писала, что страны Евросоюза рассматривают возможность применения структур НАТО для расположения сил на Украине. Со ссылкой на источники издание уточняло, что в рамках обсуждаемых планов планируется задействовать командно-контрольные структуры НАТО.