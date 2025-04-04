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Приемлемые для РФ гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться

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Приемлемые для России гарантии безопасности для Украины от НАТО будут и должны обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это, безусловно, будет, должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», – сказал Песков.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, вступление Украины в НАТО невозможно, но договориться о некоторых формах гарантий безопасности можно. По его мнению, достигнутое при посредничестве США соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре является значительным прогрессом в урегулировании конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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