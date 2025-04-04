Приемлемые для РФ гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться
Приемлемые для России гарантии безопасности для Украины от НАТО будут и должны обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это, безусловно, будет, должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», – сказал Песков.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, вступление Украины в НАТО невозможно, но договориться о некоторых формах гарантий безопасности можно. По его мнению, достигнутое при посредничестве США соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре является значительным прогрессом в урегулировании конфликта.