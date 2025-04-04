Приемлемые для РФ гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема, и все это, безусловно, будет, должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет», – сказал Песков.