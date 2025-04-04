Песков: Россия продолжает обсуждать нюансы прекращения огня на Украине
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но в этом вопросе много нюансов, которые продолжают обсуждаться. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию американской телекомпании NBC, которая со ссылкой на источники сообщила, что советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему не контактировать с Путиным до согласия Москвы на прекращение огня на Украине.
«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации. <...> Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов», – сказал Песков.
Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. в целях денацификации и демилитаризации соседней страны. В марте того же года стороны пытались урегулировать конфликт, но безрезультатно. Активные обсуждения по вопросу возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа в должность президента.
18 марта лидер США в ходе телефонного разговора выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ согласился и дал военным соответствующую команду, сообщал Кремль. С тех пор Россия и Украина продолжают обвинять друг друга в нанесении ударов по территориям и нежелании прекращать огонь.