Песков: Россия продолжает обсуждать нюансы прекращения огня на Украине

«Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуется в средствах массовой информации. <...> Путин поддержал идею прекращения огня. При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем наши контакты и продолжаем обсуждение этих нюансов», – сказал Песков.