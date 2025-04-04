Ранее Дмитриев сообщал, что администрация президента США предотвратила третью мировую войну. С его слов, в ходе переговоров достигнутое при посредничестве США соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре стало существенным прогрессом в работе по урегулированию конфликта.