В Кремле заявили об «осторожном оптимизме» после переговоров Дмитриева
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал последствия переговоров спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев с США.
«Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется, работа кропотливая. Очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне», – сообщил он.
Ранее Дмитриев сообщал, что администрация президента США предотвратила третью мировую войну. С его слов, в ходе переговоров достигнутое при посредничестве США соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре стало существенным прогрессом в работе по урегулированию конфликта.