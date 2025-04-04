Рютте: НАТО будет считать Россию угрозой и по завершении конфликта на Украине

3 апреля The New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе предстоящей встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе потребует от участников блока увеличить военные расходы до 5% от ВВП. По данным издания, Рубио также намерен настаивать на скорейшем прекращении военных действий на Украине.