Рютте: НАТО будет считать Россию угрозой и по завершении конфликта на Украине
НАТО даже после завершения конфликта на Украине продолжит считать Россию долгосрочной угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, видеозапись которой опубликовало агентство Reuters.
«Для НАТО очевидно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу. Даже после завершения военных действий на Украине не стоит наивно относиться к России», – подчеркнул Рютте.
3 апреля The New York Times сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе предстоящей встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе потребует от участников блока увеличить военные расходы до 5% от ВВП. По данным издания, Рубио также намерен настаивать на скорейшем прекращении военных действий на Украине.
2 апреля Associated Press писало, что в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО европейские союзники США выражают обеспокоенность противоречивыми сигналами из Вашингтона. Администрация президента США Дональда Трампа требует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, при этом Трамп публично говорит, что Россия якобы не представляет реальной угрозы безопасности.