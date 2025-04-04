Рубио: США надеются на намерение России урегулировать конфликт на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Россия действительно стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал C-Span, он сообщил, что это станет ясно в ближайшие недели.
Он выразил надежду, что Москва действительно стремится к диалогу, и подчеркнул, что США предстоит внимательно изучить ее предложения. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в интервью Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предотвратила третью мировую войну.
Он также отметил, что достигнутое при посредничестве США соглашение между Россией и Украиной по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре стало существенным прогрессом в работе по урегулированию конфликта.
Заявления американским журналистам Дмитриев сделал по итогам двухдневных переговоров с представителями администрации США. Активные обсуждения по решению российско-украинского конфликта возобновились в феврале 2025 г. после вступления Трампа в должность президента. 18 марта американский политик в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Российский лидер согласился и дал военным соответствующую команду, сообщал Кремль.