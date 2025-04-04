Трамп назвал паникой ответные санкции Китая

В ответ министерство торговли Китая объявило о введении с 10 апреля пошлин в размере 34% на все товары из США. Пекин также установил экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановил право шести связанных с США фирм на поставки в КНР. Кроме того, 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, попали в список ненадежных организаций. Китай также готов ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.