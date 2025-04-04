Трамп назвал паникой ответные санкции Китая
КНР действует неверно, заявил президент США Дональд Трамп после того, как Пекин объявил об ответных пошлинах в размере 34% на весь американский импорт.
«Китай сыграл неправильно, он запаниковал – это единственное, что они не могут себе позволить!» – написал Трамп в Truth Social.
2 апреля американский президент сообщил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран будут запущены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами.
В ответ министерство торговли Китая объявило о введении с 10 апреля пошлин в размере 34% на все товары из США. Пекин также установил экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановил право шести связанных с США фирм на поставки в КНР. Кроме того, 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, попали в список ненадежных организаций. Китай также готов ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.