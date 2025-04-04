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Трамп назвал паникой ответные санкции Китая

Ведомости

КНР действует неверно, заявил президент США Дональд Трамп после того, как Пекин объявил об ответных пошлинах в размере 34% на весь американский импорт.

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал – это единственное, что они не могут себе позволить!» – написал Трамп в Truth Social.

2 апреля американский президент сообщил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран будут запущены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами.

В ответ министерство торговли Китая объявило о введении с 10 апреля пошлин в размере 34% на все товары из США. Пекин также установил экспортные ограничения для 16 американских компаний и приостановил право шести связанных с США фирм на поставки в КНР. Кроме того, 11 компаний из США, включая производителя дронов Skydio, попали в список ненадежных организаций. Китай также готов ввести дополнительные ограничения на экспорт отдельных редкоземельных металлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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