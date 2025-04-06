ПВО за ночь сбила 11 БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Над Ростовской областью российские военные сбили восемь БПЛА, еще два – над Курской и один – над Белгородской.
По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, дроны уничтожили в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. Обошлось без пострадавших. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова, добавил он.
Главы другие регионов не комментировали возможные последствия атак.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.