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ВС РФ ударили по артиллерийской базе ВСУ

Российские военные также атаковали предприятия ОПК Украины, задействованные в производстве дронов
Ведомости

Вооруженные силы (ВС РФ) минувшей ночью нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, заявили в Минобороны.

Российские военные также атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве БПЛА. Удары нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Объекты поражены», – сообщили в оборонном ведомстве.

ВСУ даже на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам с 18 марта, заявили ранее днем в Минобороны РФ. То есть с момента объявления Киевом о якобы соблюдении договоренности по прекращению атак. В ведомстве сообщили, что только за прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех российских регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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