ВС РФ ударили по артиллерийской базе ВСУ

ВСУ даже на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам с 18 марта, заявили ранее днем в Минобороны РФ. То есть с момента объявления Киевом о якобы соблюдении договоренности по прекращению атак. В ведомстве сообщили, что только за прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех российских регионах.