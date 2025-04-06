ВС РФ ударили по артиллерийской базе ВСУ

ВС РФ ударили по артиллерийской базе ВСУРоссийские военные также атаковали предприятия ОПК Украины, задействованные в производстве дронов
Вооруженные силы (ВС РФ) минувшей ночью нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, заявили в Минобороны.
Российские военные также атаковали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве БПЛА. Удары нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.
«Цель удара достигнута. Объекты поражены», – сообщили в оборонном ведомстве.
ВСУ даже на сутки не прекращали удары по российским энергообъектам с 18 марта, заявили ранее днем в Минобороны РФ. То есть с момента объявления Киевом о якобы соблюдении договоренности по прекращению атак. В ведомстве сообщили, что только за прошедшие сутки ВСУ семь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех российских регионах.