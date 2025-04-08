Песков переадресовал Минобороны вопрос о присутствии ВСУ в Белгородской области
Ответ на вопрос о возможном присутствии вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области – прерогатива Министерства обороны РФ, Кремль не комментирует обстановку на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля попросили прокомментировать утверждение украинского лидера Владимира Зеленского о якобы присутствии в Белгородской области военных ВСУ. Песков обратил внимание, что речь идет непосредственно о деталях военной операции.
«Поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны. Вы знаете, что о положении дел на поле боя мы не даём информацию», – подчеркнул он.
7 апреля Reuters писало о заявлении Зеленского насчет якобы «активной деятельности» украинских войск в Белгородской области. Агентство привело слова из вечернего видеообращения президента Украины, где он сказал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «о линии фронта, о нашем присутствии в Курской области и о нашем присутствии в Белгородской области». «Мы продолжаем активные действия на приграничных территориях противника, и это абсолютно оправданно. <...> Наша главная цель остаётся прежней: защитить нашу землю и наши общины в Сумской и Харьковской областях», – сказал Зеленский.