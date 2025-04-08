Песков переадресовал Минобороны вопрос о присутствии ВСУ в Белгородской области

7 апреля Reuters писало о заявлении Зеленского насчет якобы «активной деятельности» украинских войск в Белгородской области. Агентство привело слова из вечернего видеообращения президента Украины, где он сказал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «о линии фронта, о нашем присутствии в Курской области и о нашем присутствии в Белгородской области». «Мы продолжаем активные действия на приграничных территориях противника, и это абсолютно оправданно. <...> Наша главная цель остаётся прежней: защитить нашу землю и наши общины в Сумской и Харьковской областях», – сказал Зеленский.