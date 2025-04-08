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Песков переадресовал Минобороны вопрос о присутствии ВСУ в Белгородской области

Ведомости

Ответ на вопрос о возможном присутствии вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области – прерогатива Министерства обороны РФ, Кремль не комментирует обстановку на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля попросили прокомментировать утверждение украинского лидера Владимира Зеленского о якобы присутствии в Белгородской области военных ВСУ. Песков обратил внимание, что речь идет непосредственно о деталях военной операции.

«Поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему Министерству обороны. Вы знаете, что о положении дел на поле боя мы не даём информацию», – подчеркнул он.

7 апреля Reuters писало о заявлении Зеленского насчет якобы «активной деятельности» украинских войск в Белгородской области. Агентство привело слова из вечернего видеообращения президента Украины, где он сказал о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «о линии фронта, о нашем присутствии в Курской области и о нашем присутствии в Белгородской области». «Мы продолжаем активные действия на приграничных территориях противника, и это абсолютно оправданно. <...> Наша главная цель остаётся прежней: защитить нашу землю и наши общины в Сумской и Харьковской областях», – сказал Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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