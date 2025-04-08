Власти Бразилии отменят безвизовый режим для американцев с 10 апреля

Independent сообщает, что Бразилия собирается восстановить визовые требования не только для американцев, но и для граждан Канады и Австралии. Безвизовый режим был установлен в 2019 г. экс-президентом Жаиром Болсонару «в попытке стимулировать туристический сектор Бразилии». Отмечается, что его решение противоречит давней практике страны, которая предполагает выдачу виз «на основе взаимности и равного отношения между странами».