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Власти Бразилии отменят безвизовый режим для американцев с 10 апреля

Ведомости

Правительство Бразилии отменит безвизовый режим для прибывающих в страну граждан США с 10 апреля. Об этом говорится на сайте американского посольства в Бразилии.

«10 апреля 2025 г. правительство Бразилии восстановит требование о получении визы для всех граждан США, посещающих Бразилию, с возможностью получения электронной визы для квалифицированных заявителей», – сказано в сообщении.

Посольство рекомендовало гражданам поделиться этой информацией с «семьей, друзьями и коллегами», планирующими посетить страну.

Independent сообщает, что Бразилия собирается восстановить визовые требования не только для американцев, но и для граждан Канады и Австралии. Безвизовый режим был установлен в 2019 г. экс-президентом Жаиром Болсонару «в попытке стимулировать туристический сектор Бразилии». Отмечается, что его решение противоречит давней практике страны, которая предполагает выдачу виз «на основе взаимности и равного отношения между странами».

В марте 2023 г. президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приостановил свободный въезд граждан США, Канады и Австралии. По его словам, решение основано на принципе взаимности, так как от граждан Бразилии по-прежнему требуются визы для поездок в эти страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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