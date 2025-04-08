Власти Бразилии отменят безвизовый режим для американцев с 10 апреля
Правительство Бразилии отменит безвизовый режим для прибывающих в страну граждан США с 10 апреля. Об этом говорится на сайте американского посольства в Бразилии.
«10 апреля 2025 г. правительство Бразилии восстановит требование о получении визы для всех граждан США, посещающих Бразилию, с возможностью получения электронной визы для квалифицированных заявителей», – сказано в сообщении.
Посольство рекомендовало гражданам поделиться этой информацией с «семьей, друзьями и коллегами», планирующими посетить страну.
Independent сообщает, что Бразилия собирается восстановить визовые требования не только для американцев, но и для граждан Канады и Австралии. Безвизовый режим был установлен в 2019 г. экс-президентом Жаиром Болсонару «в попытке стимулировать туристический сектор Бразилии». Отмечается, что его решение противоречит давней практике страны, которая предполагает выдачу виз «на основе взаимности и равного отношения между странами».
В марте 2023 г. президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приостановил свободный въезд граждан США, Канады и Австралии. По его словам, решение основано на принципе взаимности, так как от граждан Бразилии по-прежнему требуются визы для поездок в эти страны.