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Над российскими регионами сбили 42 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь на 10 апреля.

По данным Минобороны, большая часть беспилотников была ликвидирована в Брянской области – там уничтожили 13 целей. В Калужской области удалось сбить 12 беспилотников, а в Курской области – семь. Четыре беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, столько же – над Крымом. Один беспилотник сбили в Орловской области, и еще один – над Московским регионом.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что на местах уничтожения БПЛА работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что после ночной атаки дронов в регионе нет пострадавших и разрушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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