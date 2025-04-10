Над российскими регионами сбили 42 украинских беспилотника за ночь

По данным Минобороны, большая часть беспилотников была ликвидирована в Брянской области – там уничтожили 13 целей. В Калужской области удалось сбить 12 беспилотников, а в Курской области – семь. Четыре беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, столько же – над Крымом. Один беспилотник сбили в Орловской области, и еще один – над Московским регионом.