Российские системы ПВО ночью сбили 36 украинских беспилотников
За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурные российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным Министерства обороны РФ, большая часть целей была уничтожена над территорией Курской области, где было сбито 18 беспилотников. В Ростовской области системы ПВО ликвидировали 13 БПЛА. Над Орловской областью были уничтожены два беспилотника, аналогичное количество было сбито в Белгородской области. Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Краснодарском крае.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что регионе дважды за ночь объявлялась ракетная опасность. Пострадавших и повреждений после ликвидации украинских беспилотников нет, ведутся оперативные проверки на местах происшествий.
По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.