Российские системы ПВО ночью сбили 36 украинских беспилотников

По данным Министерства обороны РФ, большая часть целей была уничтожена над территорией Курской области, где было сбито 18 беспилотников. В Ростовской области системы ПВО ликвидировали 13 БПЛА. Над Орловской областью были уничтожены два беспилотника, аналогичное количество было сбито в Белгородской области. Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Краснодарском крае.