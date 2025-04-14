Путин проведет совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Основной темой мероприятия, по данным представителя Кремля, станут вопросы развития лесной промышленности до 2030 г.
«Будет также в режиме ВКС открытие ряда предприятий в отрасли лесной промышленности», – отметил Песков (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали Маяк»).
В дополнение к основным темам, которые будут рассмотрены на встрече, президент планирует обсудить ряд других текущих вопросов. В течение дня также состоятся несколько закрытых совещаний и отдельные встречи, которые не будут доступны для широкой публики.