Песков пообещал уточнить время окончания моратория на удары по энергообъектам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнит точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергообъектам, пока же важно знать, что украинская сторона его не выполняет. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили о том, когда именно истекает мораторий – в полночь или в 20:00 17 апреля, так как временный запрет на удары по энергетике был объявлен около 20:00 18 марта.
«Здесь мне нужно уточнить. Сейчас мне нужно просто получить соответствующую информацию от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего», – ответил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что российские военные выполняют приказ о временном моратории на удары по энергообъектам, в отличие от украинской стороны. Киев ежедневно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры в РФ, «это важно знать всем», отметил представитель Кремля.
Журналисты также спросили, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о возможности продления моратория и планируется ли обсуждение этого вопроса в будущем телефонном разговоре Путина и президента США Дональда Трампа. Песков обратил внимание, что в ближайшие несколько дней такого разговора в графике нет.
«Мы проинформируем вас соответствующим образом, как это мы делаем обычно», – добавил он.
18 марта Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным предложил 30-дневное прекращение атак на объекты энергетики . Путин поддержал инициативу и дал военнослужащим соответствующую команду. Вместе с тем Минобороны РФ информирует о продолжении таких атак со стороны Украины.