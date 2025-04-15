Кремль: Москва и Вашингтон напряженно работают для достижения мира на Украине
Россия и США ведут совместную работу по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Помимо личных встреч, страны находятся в контакте и по другим каналам связи, рассказал Песков. Он отметил, что вряд ли возможно достичь сиюминутных результатов, тем не менее, в Кремле надеются, что проделанная работа приведет к положительным итогам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно отдавать себе отчет в том, что пока РФ и США ведут напряженную работу для скорейшего установления мира на Украине, европейские страны всячески декларируют намерения о продолжении поддержки боевых действий на территории страны.
11 апреля президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником своего американского коллеги Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.
Позже в интервью Fox News Уиткофф рассказал, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.