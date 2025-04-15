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Кремль: Москва и Вашингтон напряженно работают для достижения мира на Украине

Ведомости

Россия и США ведут совместную работу по урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Помимо личных встреч, страны находятся в контакте и по другим каналам связи, рассказал Песков. Он отметил, что вряд ли возможно достичь сиюминутных результатов, тем не менее, в Кремле надеются, что проделанная работа приведет к положительным итогам.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно отдавать себе отчет в том, что пока РФ и США ведут напряженную работу для скорейшего установления мира на Украине, европейские страны всячески декларируют намерения о продолжении поддержки боевых действий на территории страны.

11 апреля президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником своего американского коллеги Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.

Позже в интервью Fox News Уиткофф рассказал, что в ходе встречи российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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