Кремль: Москва и Вашингтон напряженно работают для достижения мира на Украине

Пресс-секретарь подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно отдавать себе отчет в том, что пока РФ и США ведут напряженную работу для скорейшего установления мира на Украине, европейские страны всячески декларируют намерения о продолжении поддержки боевых действий на территории страны.