Фрадков переназначен главой Российского института стратегических исследований

Фрадков родился 1 сентября 1950 г. в Самарской области. Окончил Московский станкоинструментальный институт и Всесоюзную академию внешней торговли. Работал в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, в том числе в Индии, Швейцарии, Бельгии. В разные годы возглавлял министерство внешнеэкономических связей и торговли, был заместителем секретаря Совета безопасности, главой Федеральной службы налоговой полиции, спецпредставителем президента РФ при Европейском союзе.