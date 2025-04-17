Фрадков переназначен главой Российского института стратегических исследований
Михаил Фрадков с 13 мая переназначен директором Российского института стратегических исследований. Срок его полномочий – пять лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Фрадков родился 1 сентября 1950 г. в Самарской области. Окончил Московский станкоинструментальный институт и Всесоюзную академию внешней торговли. Работал в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, в том числе в Индии, Швейцарии, Бельгии. В разные годы возглавлял министерство внешнеэкономических связей и торговли, был заместителем секретаря Совета безопасности, главой Федеральной службы налоговой полиции, спецпредставителем президента РФ при Европейском союзе.
В 2004 – 2007 гг. Фрадков являлся премьер-министром страны, а затем до 2016 г. директором Службы внешней разведки. С 2017 г. назначен директором Российского института стратегических исследований и председателем совета директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».