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/ Политика

ВС РФ нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским объектам инфраструктуры военных аэродромов и производственным площадкам выпуска дронов. Об этом сообщает Минобороны.

Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

С 5 по 11 апреля российская армия нанесла восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА, сообщало Минобороны. Были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает реакции Москвы на инициативу о прекращении огня на Украине в ближайшее время. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Владимира Путина не запланировано контактов с американским лидером на этой неделе.

11 апреля Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились в Санкт-Петербурге. Стороны в закрытом формате обсуждали тему украинского урегулирования. Переговоры длились 4,5 часа. Уиткофф сообщал, что на встрече они с Путиным поднимали территориальный вопрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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