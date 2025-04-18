ВС РФ нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает реакции Москвы на инициативу о прекращении огня на Украине в ближайшее время. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Владимира Путина не запланировано контактов с американским лидером на этой неделе.