ВС РФ нанесли групповой удар по украинским военным аэродромам
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским объектам инфраструктуры военных аэродромов и производственным площадкам выпуска дронов. Об этом сообщает Минобороны.
Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.
С 5 по 11 апреля российская армия нанесла восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными БПЛА, сообщало Минобороны. Были поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников, склады боеприпасов. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.
17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает реакции Москвы на инициативу о прекращении огня на Украине в ближайшее время. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Владимира Путина не запланировано контактов с американским лидером на этой неделе.
11 апреля Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились в Санкт-Петербурге. Стороны в закрытом формате обсуждали тему украинского урегулирования. Переговоры длились 4,5 часа. Уиткофф сообщал, что на встрече они с Путиным поднимали территориальный вопрос.