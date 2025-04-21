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Захарова: страны Запада не умеют конкурировать в торговле на правовой основе

Ведомости

Страны Запада стремятся решать только собственные экономические задачи и не умеют конкурировать в торговле, соблюдая правовые нормы и законы. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России», передает ТАСС.

Она также заявила, что в ближайшем будущем не предвидится улучшения ситуации в глобальных экономических отношениях. Захарова объяснила это тем, что Запад «исторически практикует торговые и санкционные войны».

При этом дипломат подчеркнула, что опыт санкционного давления, который Россия получила за последние годы, «бесценен». Его нужно продолжать развивать и претворять в жизнь, заключила Захарова.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» пройдет в национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля. В рамках мероприятия около 4000 участников из всех регионов страны обсудят актуальные вопросы развития и поддержки муниципальных образований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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