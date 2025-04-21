Захарова: страны Запада не умеют конкурировать в торговле на правовой основе
Страны Запада стремятся решать только собственные экономические задачи и не умеют конкурировать в торговле, соблюдая правовые нормы и законы. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России», передает ТАСС.
Она также заявила, что в ближайшем будущем не предвидится улучшения ситуации в глобальных экономических отношениях. Захарова объяснила это тем, что Запад «исторически практикует торговые и санкционные войны».
При этом дипломат подчеркнула, что опыт санкционного давления, который Россия получила за последние годы, «бесценен». Его нужно продолжать развивать и претворять в жизнь, заключила Захарова.
II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» пройдет в национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля. В рамках мероприятия около 4000 участников из всех регионов страны обсудят актуальные вопросы развития и поддержки муниципальных образований.