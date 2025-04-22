Рубио анонсировал комплексную реформу госдепа
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах провести комплексную реформу госдепартамента, направленную на сокращение бюрократии и повышение эффективности работы ведомства, включая закрытие избыточных зарубежных офисов и программ.
Рубио отметил, что госдепартамент разросся, стал бюрократическим и не справляется с дипломатической миссией в условиях соперничества великих держав. Госсекретарь также подчеркнул, что за 15 лет его масштабы и расходы выросли, но эффективность снизилась.
По его словам, госдеп сейчас «больше служит [распространению] радикальной политической идеологии, чем продвижению основных национальных интересов Америки».
«Именно поэтому сегодня я объявляю о комплексном плане реформирования, который приведет департамент в соответствие с требованиями XXI в. Этот подход усилит департамент на всех уровнях – от управлений до посольств», – заявил Рубио.
Рубио объяснил, что региональные функции объединят для повышения эффективности, дублирующие структуры упразднят, а не соответствующие основным интересам США и не предусмотренные законом программы будут закрыты.