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Рубио анонсировал комплексную реформу госдепа

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах провести комплексную реформу госдепартамента, направленную на сокращение бюрократии и повышение эффективности работы ведомства, включая закрытие избыточных зарубежных офисов и программ.

Рубио отметил, что госдепартамент разросся, стал бюрократическим и не справляется с дипломатической миссией в условиях соперничества великих держав. Госсекретарь также подчеркнул, что за 15 лет его масштабы и расходы выросли, но эффективность снизилась.

По его словам, госдеп сейчас «больше служит [распространению] радикальной политической идеологии, чем продвижению основных национальных интересов Америки».

«Именно поэтому сегодня я объявляю о комплексном плане реформирования, который приведет департамент в соответствие с требованиями XXI в. Этот подход усилит департамент на всех уровнях – от управлений до посольств», – заявил Рубио.

Рубио объяснил, что региональные функции объединят для повышения эффективности, дублирующие структуры упразднят, а не соответствующие основным интересам США и не предусмотренные законом программы будут закрыты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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