Песков: Россия достигнет своих целей на спецоперации мирным или военным путем

Он подчеркнул, что эти цели не изменились с июля 2022 г., когда они были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным. Среди них Песков упомянут нейтральный статус Украины и признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей российской территорией.