Песков: Россия достигнет своих целей на спецоперации мирным или военным путем
Россия достигнет поставленных целей спецоперации мирным или военным путем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.
Он подчеркнул, что эти цели не изменились с июля 2022 г., когда они были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным. Среди них Песков упомянут нейтральный статус Украины и признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей российской территорией.
«Украинская армия должна сложить оружие и уйти из них. Если это произойдет, военные действия прекратятся мгновенно», – заключил пресс-секретарь президента РФ.
Спецоперация России на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал денацификацию, демилитаризацию соседней страны, а также защиту Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России установили контроль над территориями четырех регионов. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.