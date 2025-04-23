Песков: Украина должна вывести войска из российских регионов для конца конфликта

Прекращение боевых действий на Украине станет возможным лишь в случае вывода войск ВСУ из четырех российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.



Песков отметил, что Россия поддерживает инициативу по перемирию, однако прежде необходимо прояснить конкретные условия: прекратят ли западные страны, в частности Франция и Великобритания, поставки оружия Украине. По его словам, сейчас Москва обладает инициативой на фронте, а европейские страны продолжают настаивать на военном решении конфликта.