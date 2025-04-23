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Песков: Украина должна вывести войска из российских регионов для конца конфликта

Ведомости

Прекращение боевых действий на Украине станет возможным лишь в случае вывода войск ВСУ из четырех российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

Песков отметил, что Россия поддерживает инициативу по перемирию, однако прежде необходимо прояснить конкретные условия: прекратят ли западные страны, в частности Франция и Великобритания, поставки оружия Украине. По его словам, сейчас Москва обладает инициативой на фронте, а европейские страны продолжают настаивать на военном решении конфликта.

Он подчеркнул, что цели России остаются неизменными с начала специальной военной операции – обеспечение собственной безопасности и нейтральный статус Украины. Песков также напомнил, что в российскую Конституцию были включены четыре региона, и «если украинская армия сложит оружие и покинет эти территории, боевые действия будут немедленно прекращены».

Представитель Кремля добавил, что Россия считает украинские силы на части этих территорий оккупационными, поскольку регионы были приняты в состав РФ на основании проведенных референдумов.

Спецоперация России на Украине была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал денацификацию, демилитаризацию соседней страны, а также защиту Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России установили контроль над территориями четырех регионов. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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