Песков: Украина должна вывести войска из российских регионов для конца конфликта
Прекращение боевых действий на Украине станет возможным лишь в случае вывода войск ВСУ из четырех российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
Песков отметил, что Россия поддерживает инициативу по перемирию, однако прежде необходимо прояснить конкретные условия: прекратят ли западные страны, в частности Франция и Великобритания, поставки оружия Украине. По его словам, сейчас Москва обладает инициативой на фронте, а европейские страны продолжают настаивать на военном решении конфликта.
Он подчеркнул, что цели России остаются неизменными с начала специальной военной операции – обеспечение собственной безопасности и нейтральный статус Украины. Песков также напомнил, что в российскую Конституцию были включены четыре региона, и «если украинская армия сложит оружие и покинет эти территории, боевые действия будут немедленно прекращены».
Представитель Кремля добавил, что Россия считает украинские силы на части этих территорий оккупационными, поскольку регионы были приняты в состав РФ на основании проведенных референдумов.
Спецоперация России на Украине была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями президент назвал денацификацию, демилитаризацию соседней страны, а также защиту Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России установили контроль над территориями четырех регионов. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.