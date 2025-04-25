В МВД Украины подтвердили факт присутствия военных ВСУ в сбитом Ил-76
Киев фактически подтвердил, что в сбитом зимой 2024 г. в Белгородской области российском самолете Ил-76 были украинские пленные. Об этом заявил замглавы МВД Украины Леонид Тимченко в интервью сайту «Цензор».
«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных?» – сказал он.
Российский самолет военно-транспортной авиации Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород и перевозивший украинских военнослужащих для обмена, был сбит над Белгородской областью 24 января.
По данным Минобороны, вооруженные силы Украины атаковали самолет из зенитного ракетного комплекса, размещенного у села Липцы Харьковской области в 15 км от границы.
На борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.
Присутствие украинских военнопленных на Ил-76 отрицал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет», – заявил он.