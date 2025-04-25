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В МВД Украины подтвердили факт присутствия военных ВСУ в сбитом Ил-76

Ведомости

Киев фактически подтвердил, что в сбитом зимой 2024 г. в Белгородской области российском самолете Ил-76 были украинские пленные. Об этом заявил замглавы МВД Украины Леонид Тимченко в интервью сайту «Цензор».

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных?» – сказал он.

Российский самолет военно-транспортной авиации Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород и перевозивший украинских военнослужащих для обмена, был сбит над Белгородской областью 24 января.

По данным Минобороны, вооруженные силы Украины атаковали самолет из зенитного ракетного комплекса, размещенного у села Липцы Харьковской области в 15 км от границы.

На борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.

Присутствие украинских военнопленных на Ил-76 отрицал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет», – заявил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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