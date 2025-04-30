Песков призвал ценить вклад союзников СССР в ходе Великой Отечественной войны
Россия должна быть признательна союзникам СССР в годы Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание.Первые».
«Они нам помогли и мы должны это ценить. Мы не должны этого забывать», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что второй фронт открылся в 1994 г. после того, как другие страны поняли, что СССР станет единственным победителем в войне. По его мнению, Советскому союзу действительно помог ленд-лиз со стороны США, несмотря на то что советская армия все равно бы победила и без него. При этом без поставок самолетов, амуниции и танков от союзников было бы очень трудно.
По современным меркам на ленд-лиз было потрачено около $200 млрд, напомнил представитель Кремля. Россия до 2006 г. расплачивалась с США за вооружение, поставленное во время Второй мировой войны в СССР.
30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с серьезными вызовами, которые связаны с фальсификациями итогов Второй мировой войны и принижением роли СССР в достижении Победы. Он призвал быть сплоченными в отстаивании правды о войне и противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.