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Песков призвал ценить вклад союзников СССР в ходе Великой Отечественной войны

Ведомости

Россия должна быть признательна союзникам СССР в годы Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Они нам помогли и мы должны это ценить. Мы не должны этого забывать», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что второй фронт открылся в 1994 г. после того, как другие страны поняли, что СССР станет единственным победителем в войне. По его мнению, Советскому союзу действительно помог ленд-лиз со стороны США, несмотря на то что советская армия все равно бы победила и без него. При этом без поставок самолетов, амуниции и танков от союзников было бы очень трудно.

По современным меркам на ленд-лиз было потрачено около $200 млрд, напомнил представитель Кремля. Россия до 2006 г. расплачивалась с США за вооружение, поставленное во время Второй мировой войны в СССР.

30 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с серьезными вызовами, которые связаны с фальсификациями итогов Второй мировой войны и принижением роли СССР в достижении Победы. Он призвал быть сплоченными в отстаивании правды о войне и противостоять распространению расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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