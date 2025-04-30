Песков призвал ценить вклад союзников СССР в ходе Великой Отечественной войны

Песков обратил внимание, что второй фронт открылся в 1994 г. после того, как другие страны поняли, что СССР станет единственным победителем в войне. По его мнению, Советскому союзу действительно помог ленд-лиз со стороны США, несмотря на то что советская армия все равно бы победила и без него. При этом без поставок самолетов, амуниции и танков от союзников было бы очень трудно.