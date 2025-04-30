Железнодорожный вокзал Донецка 9 мая заработает впервые с 2014 года
Железнодорожный вокзал Донецка 9 мая возобновит работу после более чем десятилетнего перерыва. Он не принимал поезда с 2014 г. из-за обстрелов со стороны Украины.
«С 9 мая 2025 г. продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) — Успенская и Дебальцево — (Ясиноватая) Донецк», — сказано в сообщении на сайте оператора «Железные дороги Новороссии».
Также курсировать начнут пригородные поезда.