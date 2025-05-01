Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году

Министр также поручил в ближайшие годы повысить мобильность и доступность средств борьбы с БПЛА, обеспечить управление и контроль на основе искусственного интеллекта (ИИ) в штабах и увеличить передовое присутствие армии в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе за счет ротационных развертываний и учений с союзниками и партнерами.