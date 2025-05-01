Пентагон поручил оснастить армию дальнобойными ракетами к 2027 году
Министр обороны США Пит Хегсет поручил перестроить американскую армию, реформы включают в себя оснащение дальнобойными ракетами к 2027 г., сообщается в опубликованном на сайте Пентагона меморандуме.
С целью обеспечить готовность армии к меняющимся условиям Хегсет, как отмечается в релизе, поручил министру армии Дэниелу Дрисколлу «перестроить армию» и «восстановить сдерживание». В рамках реализации стратегии США предстоит исключить ненужные расходы, реформировать процесс закупок и модернизировать неэффективные оборонные контракты.
«Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели, к 2027 г.», – говорится в меморандуме.
Министр также поручил в ближайшие годы повысить мобильность и доступность средств борьбы с БПЛА, обеспечить управление и контроль на основе искусственного интеллекта (ИИ) в штабах и увеличить передовое присутствие армии в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе за счет ротационных развертываний и учений с союзниками и партнерами.