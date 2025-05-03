Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на парад в Лондоне
Приглашение украинских войск на парад в Лондоне является кощунством, а Великобритания и до сих пор не претендовала на роль посредника в мирном процессе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
3 мая стало известно, что ВСУ вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Британский министр обороны Британии Джон Хили счел уместным, что украинские вооруженные силы «будут представлены на мероприятии в понедельник».
«Конечно, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране – это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, кощунство», – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Лондон и до этого «не претендовал особо» на роль посредника между Москвой и Киевом, а им может быть тот, кто «имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта». Британия такой страной не является и быть не может, подчеркнул он.