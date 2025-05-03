Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на парад в Лондоне

Представитель Кремля добавил, что Лондон и до этого «не претендовал особо» на роль посредника между Москвой и Киевом, а им может быть тот, кто «имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта». Британия такой страной не является и быть не может, подчеркнул он.