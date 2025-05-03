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Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на парад в Лондоне

Ведомости

Приглашение украинских войск на парад в Лондоне является кощунством, а Великобритания и до сих пор не претендовала на роль посредника в мирном процессе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 мая стало известно, что ВСУ вместе с британскими военными примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Британский министр обороны Британии Джон Хили счел уместным, что украинские вооруженные силы «будут представлены на мероприятии в понедельник».

«Конечно, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране – это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, кощунство», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Лондон и до этого «не претендовал особо» на роль посредника между Москвой и Киевом, а им может быть тот, кто «имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта». Британия такой страной не является и быть не может, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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