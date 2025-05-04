Bild: почти половина немцев поддерживают запрет партии «АдГ»
Почти две трети жителей Германии считают правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской, а почти половина опрошенных поддерживают идею ее запрета, свидетельствуют результаты опроса института Insa для издания Bild.
Согласно данным, 61% респондентов считает «АдГ» правоэкстремистской партией, в то время как 31% с этим не согласен, а 8% затруднились с ответом. При этом решение ведомства по охране конституции о наблюдении за «АдГ» не повлияло на мнение 79% опрошенных.
Что касается возможного запрета партии, 48% опрошенных поддерживают такую меру, 37% выступают против, еще 8% не определились, а 7% заявили, что судьба «АдГ» им безразлична.
Опрос проводился 2–3 мая среди 1001 жителя Германии.
2 мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. По оценке ведомства, доминирующее в партии представление о народе на основе этнических и родовых критериев противоречит демократическим принципам и направлено на исключение отдельных групп из равноправного участия в общественной жизни.
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета партии, подчеркнув необходимость взвешенного подхода.