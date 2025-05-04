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Bild: почти половина немцев поддерживают запрет партии «АдГ»

Ведомости

Почти две трети жителей Германии считают правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») правоэкстремистской, а почти половина опрошенных поддерживают идею ее запрета, свидетельствуют результаты опроса института Insa для издания Bild.

Согласно данным, 61% респондентов считает «АдГ» правоэкстремистской партией, в то время как 31% с этим не согласен, а 8% затруднились с ответом. При этом решение ведомства по охране конституции о наблюдении за «АдГ» не повлияло на мнение 79% опрошенных.

Что касается возможного запрета партии, 48% опрошенных поддерживают такую меру, 37% выступают против, еще 8% не определились, а 7% заявили, что судьба «АдГ» им безразлична.

Опрос проводился 2–3 мая среди 1001 жителя Германии.

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. По оценке ведомства, доминирующее в партии представление о народе на основе этнических и родовых критериев противоречит демократическим принципам и направлено на исключение отдельных групп из равноправного участия в общественной жизни.

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета партии, подчеркнув необходимость взвешенного подхода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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