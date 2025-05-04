Bild: почти половина немцев поддерживают запрет партии «АдГ»

Согласно данным, 61% респондентов считает «АдГ» правоэкстремистской партией, в то время как 31% с этим не согласен, а 8% затруднились с ответом. При этом решение ведомства по охране конституции о наблюдении за «АдГ» не повлияло на мнение 79% опрошенных.