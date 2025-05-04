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МИД Китая: КНР и Россия продолжат укреплять отношения через различные структуры

Ведомости

Пекин и Москва намерены продолжать укрепление стратегического взаимодействия на международной арене и совместно отстаивать итоги Второй мировой войны, заявили в министерстве иностранных дел КНР.

Заявление прозвучало в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Как отмечается, Китай и Россия были ключевыми участниками борьбы с фашизмом в Азии и Европе, понесли серьезные потери и внесли решающий вклад в победу.

В Пекине подчеркнули, что лидеры двух стран достигли договоренности о совместном сохранении исторической памяти, защите справедливости и международного порядка, сложившегося после 1945 г.

Особое внимание уделено координации в рамках таких структур, как ООН, ШОС и БРИКС. «Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности и основатели ООН продолжают играть важную роль в защите многосторонности, противодействии одностороннему давлению и продвижении справедливого миропорядка», – отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Празднование 80-летия Победы в Москве названо важной частью межгосударственных связей, а участие китайской стороны в мероприятиях – «естественным союзническим долгом».

Ранее в Кремле подтвердили, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая. Ожидаются переговоры китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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