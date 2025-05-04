МИД Китая: КНР и Россия продолжат укреплять отношения через различные структуры
Пекин и Москва намерены продолжать укрепление стратегического взаимодействия на международной арене и совместно отстаивать итоги Второй мировой войны, заявили в министерстве иностранных дел КНР.
Заявление прозвучало в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Как отмечается, Китай и Россия были ключевыми участниками борьбы с фашизмом в Азии и Европе, понесли серьезные потери и внесли решающий вклад в победу.
В Пекине подчеркнули, что лидеры двух стран достигли договоренности о совместном сохранении исторической памяти, защите справедливости и международного порядка, сложившегося после 1945 г.
Особое внимание уделено координации в рамках таких структур, как ООН, ШОС и БРИКС. «Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности и основатели ООН продолжают играть важную роль в защите многосторонности, противодействии одностороннему давлению и продвижении справедливого миропорядка», – отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Празднование 80-летия Победы в Москве названо важной частью межгосударственных связей, а участие китайской стороны в мероприятиях – «естественным союзническим долгом».
Ранее в Кремле подтвердили, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая. Ожидаются переговоры китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.