Путин назвал неизбежным примирение России и Украины

Путин также ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему военная спецоперация на Украине не началась еще 11 лет назад, когда Крым вошел в состав России. Россия тогда не была готова к противостоянию со всем коллективным Западом, пояснил глава государства. При этом он подчеркнул, что РФ специально не готовилась к спецоперации, а пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами.