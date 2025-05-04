Путин назвал неизбежным примирение России и Украины
Примирение с Украиной неизбежно, заявил президент РФ Владимир Путин Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Слова главы государства приводит Telegram-канал «Вести».
«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <…> Это вопрос времени», – сказал он.
Путин также ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему военная спецоперация на Украине не началась еще 11 лет назад, когда Крым вошел в состав России. Россия тогда не была готова к противостоянию со всем коллективным Западом, пояснил глава государства. При этом он подчеркнул, что РФ специально не готовилась к спецоперации, а пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами.