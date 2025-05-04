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Путин назвал неизбежным примирение России и Украины

Ведомости

Примирение с Украиной неизбежно, заявил президент РФ Владимир Путин Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Слова главы государства приводит Telegram-канал «Вести».

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <…> Это вопрос времени», – сказал он.

Путин также ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, почему военная спецоперация на Украине не началась еще 11 лет назад, когда Крым вошел в состав России. Россия тогда не была готова к противостоянию со всем коллективным Западом, пояснил глава государства. При этом он подчеркнул, что РФ специально не готовилась к спецоперации, а пыталась решить проблему Донбасса мирными средствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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