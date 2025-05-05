ANI News: из-за поставок на Украину Пакистану хватит оружия на четыре дня

Отношения Пакистана и Индии обострились после крупного теракта в Кашмире 22 апреля. Боевики группировки «Кашмирское сопротивление», поддерживаемой Пакистаном, напали на туристов в долине Байсаран,

погибли 26 человек. 24 апреля правительство Индии заявило о приостановке договора о водах Инда с Пакистаном, подписанного в 1960 г. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время. В конце апреля индийские власти закрыли до 23 мая воздушное пространство для пакистанских самолетов.