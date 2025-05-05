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ANI News: из-за поставок на Украину Пакистану хватит оружия на четыре дня

Ведомости

Пакистан располагает четырехдневным запасом артиллерийских боеприпасов из-за недавних сделок по продаже оружия Украине. Об этом пишет ANI News.

Пакистанские артиллерийские заводы испытывают трудности из-за растущего мирового спроса и устаревших производственных мощностей.

«В результате запасы боеприпасов в Пакистане могут обеспечить только 96 часов интенсивного конфликта», – говорится в материале.

Отмечается, что военная доктрина Пакистана, сосредоточенная на быстрой мобилизации для противостояния численному превосходству индийской армии, опирается на артиллерию и бронетанковые подразделения. По данным материала, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды были перенаправлены на Украину, в связи с чем «запасы оказались опасно низкими». По словам источников, пакистанская «верхушка» испытывает серьезную обеспокоенность, граничащую с паникой.

Отношения Пакистана и Индии обострились после крупного теракта в Кашмире 22 апреля. Боевики группировки «Кашмирское сопротивление», поддерживаемой Пакистаном, напали на туристов в долине Байсаран,
погибли 26 человек. 24 апреля правительство Индии заявило о приостановке договора о водах Инда с Пакистаном, подписанного в 1960 г. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время. В конце апреля индийские власти закрыли до 23 мая воздушное пространство для пакистанских самолетов.

4 мая Россия выразила готовность способствовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, сообщал МИД РФ после телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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