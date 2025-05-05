ANI News: из-за поставок на Украину Пакистану хватит оружия на четыре дня
Пакистан располагает четырехдневным запасом артиллерийских боеприпасов из-за недавних сделок по продаже оружия Украине. Об этом пишет ANI News.
Пакистанские артиллерийские заводы испытывают трудности из-за растущего мирового спроса и устаревших производственных мощностей.
«В результате запасы боеприпасов в Пакистане могут обеспечить только 96 часов интенсивного конфликта», – говорится в материале.
Отмечается, что военная доктрина Пакистана, сосредоточенная на быстрой мобилизации для противостояния численному превосходству индийской армии, опирается на артиллерию и бронетанковые подразделения. По данным материала, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды были перенаправлены на Украину, в связи с чем «запасы оказались опасно низкими». По словам источников, пакистанская «верхушка» испытывает серьезную обеспокоенность, граничащую с паникой.
Отношения Пакистана и Индии обострились после крупного теракта в Кашмире 22 апреля. Боевики группировки «Кашмирское сопротивление», поддерживаемой Пакистаном, напали на туристов в долине Байсаран,
погибли 26 человек. 24 апреля правительство Индии заявило о приостановке договора о водах Инда с Пакистаном, подписанного в 1960 г. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время. В конце апреля индийские власти закрыли до 23 мая воздушное пространство для пакистанских самолетов.
4 мая Россия выразила готовность способствовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, сообщал МИД РФ после телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.