В ЕС заявили о риске перехода птичьего гриппа к свиньям
Поголовье свиней в Европе станет «опасной вирусной лабораторией», если международная вспышка птичьего гриппа распространится. Об этом заявил Financial Times исполнительный директор Евросоюза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл.
«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он распространяется от птиц все больше и больше на млекопитающих», – уточнил Урл.
По его мнению, Европа должна быть в состоянии повышенной готовности в связи с риском передачи вируса свиньям, поскольку патоген от них может передаваться человеку и привести к дальнейшей передаче между людьми.
Вспышка птичьего гриппа H5N1 в США началась в марте 2024 г. и распространилась на птиц по всей стране и на молочный скот в 17 штатах. Американские власти заявляли и о случаях заражения людей, в январе прошлого года сообщалось также об одном случае со смертельным исходом.
20 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что администрация бывшего президента США Джо Байдена убила порядка 8 млн кур перед тем, как действующий американский глава Дональд Трамп вступил на пост. В связи с массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США возник дефицит куриных яиц, а цены на продукт выросли.