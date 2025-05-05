В ЕС заявили о риске перехода птичьего гриппа к свиньям

Вспышка птичьего гриппа H5N1 в США началась в марте 2024 г. и распространилась на птиц по всей стране и на молочный скот в 17 штатах. Американские власти заявляли и о случаях заражения людей, в январе прошлого года сообщалось также об одном случае со смертельным исходом.