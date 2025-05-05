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В ЕС заявили о риске перехода птичьего гриппа к свиньям

Ведомости

Поголовье свиней в Европе станет «опасной вирусной лабораторией», если международная вспышка птичьего гриппа распространится. Об этом заявил Financial Times исполнительный директор Евросоюза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл.

«Птичий грипп, безусловно, является особым случаем в том смысле, что он распространяется от птиц все больше и больше на млекопитающих», – уточнил Урл.

По его мнению, Европа должна быть в состоянии повышенной готовности в связи с риском передачи вируса свиньям, поскольку патоген от них может передаваться человеку и привести к дальнейшей передаче между людьми.

Вспышка птичьего гриппа H5N1 в США началась в марте 2024 г. и распространилась на птиц по всей стране и на молочный скот в 17 штатах. Американские власти заявляли и о случаях заражения людей, в январе прошлого года сообщалось также об одном случае со смертельным исходом.

20 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что администрация бывшего президента США Джо Байдена убила порядка 8 млн кур перед тем, как действующий американский глава Дональд Трамп вступил на пост. В связи с массовой гибелью птиц из-за распространения птичьего гриппа в США возник дефицит куриных яиц, а цены на продукт выросли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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