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Писториус остался министром обороны в новом правительстве ФРГ

Ведомости

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве. СДПГ получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз (ХДС). Борис Писториус сохранит должность министра обороны.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов. Министерство труда и социальных дел возглавит председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Бербель Бас, министерство юстиции – бывшая судья Штефани Хубиг. Заместитель главы парламентской фракции Верена Хуберц займет должность министра строительства, министром экономического развития станет депутат Реем Алабали-Радован, министром окружающей среды – уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер.

Писториус родился в 1962 г. С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка. С 2013 г. занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, с 2017 г. был членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии). Был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 г. Он стал первым мужчиной на посту главы минобороны ФРГ за десять лет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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