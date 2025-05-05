Писториус остался министром обороны в новом правительстве ФРГ

Писториус родился в 1962 г. С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка. С 2013 г. занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, с 2017 г. был членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии). Был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 г. Он стал первым мужчиной на посту главы минобороны ФРГ за десять лет.