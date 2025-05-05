Писториус остался министром обороны в новом правительстве ФРГ
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве. СДПГ получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз (ХДС). Борис Писториус сохранит должность министра обороны.
Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов. Министерство труда и социальных дел возглавит председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Бербель Бас, министерство юстиции – бывшая судья Штефани Хубиг. Заместитель главы парламентской фракции Верена Хуберц займет должность министра строительства, министром экономического развития станет депутат Реем Алабали-Радован, министром окружающей среды – уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер.
Писториус родился в 1962 г. С 2006 по 2013 г. был мэром Оснабрюка. С 2013 г. занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии, с 2017 г. был членом государственного парламента в Ганновере (административный центр Нижней Саксонии). Был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 г. Он стал первым мужчиной на посту главы минобороны ФРГ за десять лет.