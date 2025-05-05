Песков: румын лишили возможности голосовать за кандидата-фаворита
Независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший по результатам первого тура президентских выборов в Румынии 23% голосов, был выброшен из предвыборной гонки. Таким образом граждане страны лишились возможности голосовать за того, кого хотят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из предвыборной гонки. Поэтому в любом случае румынские избиратели были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят», – констатировал представитель Кремля.
Президентские выборы в Румынии проходили в ноябре 2024 г. По результатам первого тура Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позже Конституционный суд стран аннулировал его результаты якобы из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok. В феврале 2025 г. против Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Румынии обвинила его в даче ложных показаний, подстрекательстве к подрыву конституционного строя, а также в «создании фашистской организации». В итоге ему запретили принимать участие в повторных президентских выборах.