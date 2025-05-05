Песков: румын лишили возможности голосовать за кандидата-фаворита

Президентские выборы в Румынии проходили в ноябре 2024 г. По результатам первого тура Джорджеску побеждал с 23% голосов. Позже Конституционный суд стран аннулировал его результаты якобы из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok. В феврале 2025 г. против Джорджеску было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Румынии обвинила его в даче ложных показаний, подстрекательстве к подрыву конституционного строя, а также в «создании фашистской организации». В итоге ему запретили принимать участие в повторных президентских выборах.