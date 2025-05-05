В Кремле с тревогой следят за напряженной ситуацией на границе Индии и Пакистана

5 мая Россия заявила о готовности содействовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.