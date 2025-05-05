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В Кремле с тревогой следят за напряженной ситуацией на границе Индии и Пакистана

Ведомости

В Кремле с большой тревогой следят за напряженной атмосферой между Пакистаном и Индией. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Индия и Пакистан – партнеры РФ. Поэтому власти России дорожат отношениями и с Дели, и с Исламабадом.

«Конечно, мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры и договориться об этих мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе», – заявил Песков.

Также в Кремле пообещали скоро проинформировать о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с премьерами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Шахбазом Шарифом.

5 мая Россия заявила о готовности содействовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

Ранее Пакистан выступил с инициативой созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне обострения отношений с Индией.

Напряженность между странами возросла после теракта, произошедшего 22 апреля в регионе Кашмира на севере Индии. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, совершили нападение на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.

24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда, подписанного в 1960 г. Этот шаг стал ответной мерой на эскалацию напряженности. Позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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