В Кремле с тревогой следят за напряженной ситуацией на границе Индии и Пакистана
В Кремле с большой тревогой следят за напряженной атмосферой между Пакистаном и Индией. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что Индия и Пакистан – партнеры РФ. Поэтому власти России дорожат отношениями и с Дели, и с Исламабадом.
«Конечно, мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры и договориться об этих мерах, которые позволят понизить градус напряжения на границе», – заявил Песков.
Также в Кремле пообещали скоро проинформировать о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с премьерами Индии Нарендрой Моди и Пакистана Шахбазом Шарифом.
5 мая Россия заявила о готовности содействовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
Ранее Пакистан выступил с инициативой созвать заседание Совета Безопасности ООН на фоне обострения отношений с Индией.
Напряженность между странами возросла после теракта, произошедшего 22 апреля в регионе Кашмира на севере Индии. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, совершили нападение на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда, подписанного в 1960 г. Этот шаг стал ответной мерой на эскалацию напряженности. Позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.