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Песков не располагает данными о возможном участии военных КНДР в параде 9 мая

Ведомости

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пока нет информации о том, примут ли северокорейские военные участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Также в Кремле неизвестно, планирует ли российский лидер Владимир Путин встретиться с ними и наградить их за помощь в освобождении Курской области от украинских военных.

«Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – уточнил Песков на брифинге.

26 апреля Россия подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области после ее завершения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Путину подчеркнул их роль в операции. До этого руководство России официально не подтверждало данные о присутствии северокорейский военных в регионе.

Путин отметил героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженности военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства уточнил, что подразделения Корейской народной армии активно принимали участие в разгроме украинских бойцов, вторгшихся на российскую территорию. Путин выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, руководству и народу Северной Кореи. Он заверил, что российский народ «всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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