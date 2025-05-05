Песков не располагает данными о возможном участии военных КНДР в параде 9 мая
У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пока нет информации о том, примут ли северокорейские военные участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Также в Кремле неизвестно, планирует ли российский лидер Владимир Путин встретиться с ними и наградить их за помощь в освобождении Курской области от украинских военных.
«Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – уточнил Песков на брифинге.
26 апреля Россия подтвердила участие военнослужащих КНДР в операции по освобождению Курской области после ее завершения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Путину подчеркнул их роль в операции. До этого руководство России официально не подтверждало данные о присутствии северокорейский военных в регионе.
Путин отметил героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженности военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства уточнил, что подразделения Корейской народной армии активно принимали участие в разгроме украинских бойцов, вторгшихся на российскую территорию. Путин выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, руководству и народу Северной Кореи. Он заверил, что российский народ «всегда будет чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию».