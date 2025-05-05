Песков не располагает данными о возможном участии военных КНДР в параде 9 мая

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пока нет информации о том, примут ли северокорейские военные участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Также в Кремле неизвестно, планирует ли российский лидер Владимир Путин встретиться с ними и наградить их за помощь в освобождении Курской области от украинских военных.