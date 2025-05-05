В новом правительстве Германии появится министр родом из России
В новом правительстве Германии появится уроженка России – Натали Павлик займет пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Об этом сообщается на официальном сайте Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Павлик родилась 26 августа 1992 г. в поселке Восток Тюменской области. В 1999 г. ее семья переехала в Германию по программе репатриации, говорится на сайте партии СДПГ. С 2021 г. Павлик – депутат бундестага Германии по избирательному округу Веттерау I, федеральная земля Гессен. С 2022 г. она стала уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств.
5 мая СДПГ согласовала список представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве. СДПГ получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз (ХДС). Борис Писториус сохранит должность министра обороны.