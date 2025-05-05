В новом правительстве Германии появится министр родом из России

Павлик родилась 26 августа 1992 г. в поселке Восток Тюменской области. В 1999 г. ее семья переехала в Германию по программе репатриации, говорится на сайте партии СДПГ. С 2021 г. Павлик – депутат бундестага Германии по избирательному округу Веттерау I, федеральная земля Гессен. С 2022 г. она стала уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств.