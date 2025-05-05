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В новом правительстве Германии появится министр родом из России

Ведомости

В новом правительстве Германии появится уроженка России – Натали Павлик займет пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Об этом сообщается на официальном сайте Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Павлик родилась 26 августа 1992 г. в поселке Восток Тюменской области. В 1999 г. ее семья переехала в Германию по программе репатриации, говорится на сайте партии СДПГ. С 2021 г. Павлик – депутат бундестага Германии по избирательному округу Веттерау I, федеральная земля Гессен. С 2022 г. она стала уполномоченным федерального правительства по вопросам репатриантов и национальных меньшинств.

5 мая СДПГ согласовала список представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве. СДПГ получит семь министерских портфелей в правительстве, как и Христианско-демократический союз (ХДС). Борис Писториус сохранит должность министра обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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