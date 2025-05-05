Греция опровергла информацию о возможных поставках систем Patriot Украине
Греция опровергла информацию о том, что она якобы может являться поставщиком дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине. Об этом сообщает Ekathimerini.
По информации газеты, греческие власти не рассматривают такую возможность.
Ранее Reuters сообщало, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставке стране дополнительных систем ПВО Patriot до саммита НАТО, который планируется в июне. Среди возможных поставщиков были названы Греция и США.